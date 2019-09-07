На полуострове Колпинского парка завершили ремонт

Были высажены 157 деревьев и более 700 кустарников. Фото: gov.spb.ru

Были высажены 157 деревьев и более 700 кустарников. Фото: gov.spb.ru

В Колпино открыли парк, расположенный на полуострове. Мероприятие приурочили ко дню города, которое отмечают сегодня, 7 сентября.

Ремонт первого этапа в парке на острове Чухонка стартовал в прошлом году. Работы планировалось завершить позже, однако дополнительные средства в 2019 году позволили реализовать их раньше.

В настоящий момент готова только часть парка. Как сообщает пресс-служба Смольного, благоустройство на площади 14 га завершится до конца настоящего месяца.

На острове появилось современное общественное пространство, которое будет интересно как детям, так и взрослым. Там установили беседки с навесами, создали игровые площадки с мягким покрытием. Оборудовали площадки для игры в волейбол, баскетбол, волейбол, а также поле для мини-футбола с искусственной травой и гимнастический комплекс.

На территории сделана «Поляна фестивалей», где можно будет проводить праздники и концерты. Велосипедисты, лыжники и роллеры смогут кататься по кольцевой дорожке без уклонов.

Решения по работам разрабатывались с учетом мнений горожан.

Кроме того были высажены 157 деревьев и более 700 кустарников.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании жителя Колпино.