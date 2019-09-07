Жителя Колпино задержали за нападение с ножом на младшего брата

В один из травмпунктов Колпинского района Петербурга обратился 31-летний мужчина. Он утверждает, что его ударил кухонным ножом старший брат.

Медики приняли решение о госпитализации потерпевшего. Его состоянии оценивается как тяжелое, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, инцидент произошел вечером 5 сентября. Братья находились дома, когда один из них ударил второго кухонным ножом. Причины произошедшего неизвестны.

Старший брат 1982 года рождения был задержан и полностью изобличен в совершении преступления.

«Ранее данный гражданин уже был судим, в том числе за убийство», — отметили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержали женщину. Её подозревают в нападении на сожителя.