Жителя Колпино задержали за нападение с ножом на младшего брата

Жителя Колпино задержали за нападение с ножом на младшего брата
В качестве орудия нападавший использовал кухонный нож. Фото: pixabay.com

В один из травмпунктов Колпинского района Петербурга обратился 31-летний мужчина. Он утверждает, что его ударил кухонным ножом старший брат.

Медики приняли решение о госпитализации потерпевшего. Его состоянии оценивается как тяжелое, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, инцидент произошел вечером 5 сентября. Братья находились дома, когда один из них ударил второго кухонным ножом. Причины произошедшего неизвестны.

Старший брат 1982 года рождения был задержан и полностью изобличен в совершении преступления.

«Ранее данный гражданин уже был судим, в том числе за убийство», — отметили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержали женщину. Её подозревают в нападении на сожителя.

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