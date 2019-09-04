В Петербурге женщина ударила ножом своего любимого

Во время возникшей ссоры, женщина ударила ножом своего возлюбленного. Фото: Pixabay

Во время возникшей ссоры, женщина ударила ножом своего возлюбленного. Фото: Pixabay

Правоохранительные органы задержали женщину, которая ударила ножом своего сожителя в квартире одного из домов в Приморском районе.

Согласно данным регионального главка МВД России, инцидент произошел около трех часов дня 3 сентября в квартире дом 63 корпус 2 по Шуваловскому проспекту. Хозяйка квартиры 1973 года рождения распивала алкогольные напитки вместе со своим сожителем 1971 года рождения. Во время возникшей ссоры, женщина ударила ножом своего возлюбленного. В результате происшествия пострадавшего госпитализировали в больницу.

По факту произошедшего проводится проверка.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее GazetaSPb сообщала, что мужчина, избивший бывшую ножом, сядет на 3,5 года. Прокуратура Приморского района поддержала обвинение суда по уголовному делу в отношении мужчины, нанесшего 12 ударов ножом своей бывшей.