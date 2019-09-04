В Петербурге женщина ударила ножом своего любимого

В Петербурге женщина ударила ножом своего любимого
Во время возникшей ссоры, женщина ударила ножом своего возлюбленного. Фото: Pixabay

Правоохранительные органы задержали женщину, которая ударила ножом своего сожителя в квартире одного из домов в Приморском районе.

Согласно данным регионального главка МВД России, инцидент произошел около трех часов дня 3 сентября в квартире дом 63 корпус 2 по Шуваловскому проспекту. Хозяйка квартиры 1973 года рождения распивала алкогольные напитки вместе со своим сожителем 1971 года рождения. Во время возникшей ссоры, женщина ударила ножом своего возлюбленного. В результате происшествия пострадавшего госпитализировали в больницу.

По факту произошедшего проводится проверка.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее GazetaSPb сообщала, что мужчина, избивший бывшую ножом, сядет на 3,5 года. Прокуратура Приморского района поддержала обвинение суда по уголовному делу в отношении мужчины, нанесшего 12 ударов ножом своей бывшей.

криминал новости спб ножевое ранение происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге женщина ударила ножом своего любимого
Мигрант и наркоман напали на петербуржца в подъезде на Канонерской
Возбуждено уголовное дело по факту смертельного наезда на пешехода на М-10
Самая красивая девушка Дальнего Востока учит английский и японский
Мужчина открыл стрельбу по собакам из найденного ружья в Ленобласти
Россияне смогут снять наличные на кассах магазинов уже в октябре
Петербуржец расплатился за пиццу фальшивыми деньгами
Скворцова назвала новую среднюю продолжительность жизни россиян