Мужчина, избивший бывшую ножом, сядет на 3,5 года

Прокуратура Приморского района поддержала обвинение суда по уголовному делу в отношении мужчины, нанесшего 12 ударов ножом своей бывшей.

Подозреваемого признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия» и частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

Приморский районный суд установил, что утром 10 сентября прошлого года обвиняемый нанес 12 ударов кухонным ножом в различные части тела своей бывшей возлюбленной. Затем он скрылся с места преступления, захватив с собой сумку пострадавшей. По словам женщины, накануне между ними произошла ссора.

Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее GazetaSPb сообщала, что неизвестные вломились в квартиру с ножом в Кировском районе.