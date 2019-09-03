Неизвестные вломились в квартиру с ножом в Кировском районе

Правоохранительные органы Кировского района Петербурга разыскивают двоих подозреваемых в квартирном разбое.

Как стало известно GazetaSPb, которая входит в Медиасиндикат (https://mediasyndicate.ru/), в ночь с 1 на 2 сентября в квартиру гражданки 1993 года рождения на проспекте Народного Ополчения постучались двое неизвестных. Угрожая ножом, они вошли в жилище и похитили мобильный телефон. После этого они скрылись с места происшествия. В этот же день пострадавшая обратилась в полицию.

Согласно данным ГУ МВД России, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 162 «Разбой». Сотрудники правоохранительных органов приняли необходимые меры по розыску и задержанию преступников.

Ранее GazetaSPb сообщала, что петербуржца могут посадить на 4 года за наркопритон в квартире. Сам 48-летний мужчина не имел пристрастия к запрещенным веществам, но у него дома их часто употребляли.