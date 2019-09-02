Петербуржца могут посадить на 4 года за наркопритон в квартире

Сам 48-летний мужчина не имел пристрастия к запрещенным веществам, но у него дома их часто употребляли.

Петербуржца обвиняют в превращении собственной квартиры в наркопритон. Хотя сам 48-летний мужчина не испытывает тяги к веществам, он регулярно позволял их принимать тем, кто такое пристрастие имеет.

Правоохранительные органы Выборгского района Петербурга установили, что мужчина пускал наркоманов в свое жилище в Учебном переулке, сообщили GazetaSPb, которая входит в Медиасиндикат, в прокуратуре Петербурга 2 сентября. Возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ.

Дело против петербуржца рассмотрят в суде Выборгского района Петербурга. С подобным обвинением мужчина может по закону получить до 4 лет лишения свободы.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в аэропорту Петербурга задержали гражданку США с лечебной марихуаной.