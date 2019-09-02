Американка, задержанная в Пулково с марихуаной, стала фигурантом уголовного дела

Сотрудники аэропорта обнаружили пакетик с веществом во время досмотра. Фото: pixabay

Сотрудники аэропорта обнаружили пакетик с веществом во время досмотра. Фото: pixabay

В Петербурге зарегистрировано уголовное дело о гражданке США, которая прилетела в Пулково с 19-граммовым пакетиком марихуаны в багаже.

Согласно данным Объединенной пресс-службы городских судов, в Петербурге под суд пойдет гражданка Штатов Одри Элиза Лорбер. Ее обвиняют в преступлении предусмотренном статьей «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

По версии следствия, Лорбер привезла из США канабис массой 19 гр. Сотрудники аэропорта обнаружили пакетик с веществом во время досмотра. Женщина предъявила пограничникам документ, который дает ей право пользоваться запрещенным веществом в лечебных целях. Однако, подобный патент не действует на территории РФ.

Женщина признала свою вину. Ей грозит до трех лет лишения свободы. Дело пока не принято к производству.

Ранее GazetaSPb сообщала, что трехлитровые банки с марихуаной нашли у новгородки в Петербурге.