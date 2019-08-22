Трехлитровые банки с марихуаной нашли у новгородки в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга устроила “Проверочную закупку” в центре города.

Полиция Санкт-Петербурга задержала гостью из Великого Новгорода с 10 кг растительных наркотиков. Женщина хранила вещества в трехлитровых банках.

Сотрудники отдела по обороту наркотиков проводили “Проверочную закупку” в центре Санкт-Петербурга и задержали с поличным 42-летнюю женщину, которая передавала петербуржцу пакет с банкой на пр. Бакунина, где позже нашли свыше 30 шприцов с растительным наркотиком, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 22 августа.

В машине женщины нашли еще 9 таких банок и три ведра на 10 л, в которых лежали пакеты с растительным веществом. Их общая масса составила около 10 кг, а экспертиза подтвердила, что полиция нашли марихуану. Возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков в крупном размере.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Ленобласти задержали молодого человека с марихуаной.