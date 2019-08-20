В Ленобласти задержан парень, а с ним 200 граммов марихуаны

Молодой человек подозревается в незаконной торговле наркотиками.

В Ленобласти был задержан 24-летний молодой человек, подозреваемый в незаконной торговле наркотическими веществами. В ходе обыска в его доме обнаружили почти 200 граммов марихуаны, предположительно, приготовленной для продажи.

Арестованный является жителем небольшой деревни Куттузи в Ломоносовском районе, как сообщает Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России, там и проводился обыск.

На данный момент найденное вещество изъято, а полиция расследует уголовное дело. Выясняются поставщики наркотических средств и наличие других преступных действий. Также известно, что молодой человек и ранее совершал нарушения такого характера.