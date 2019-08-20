В Ленобласти задержан парень, а с ним 200 граммов марихуаны

В Ленобласти задержан парень, а с ним 200 граммов марихуаны
Подозреваемый задержан, а вещество изъято. Фото: Pixabay

Молодой человек подозревается в незаконной торговле наркотиками.

В Ленобласти был задержан 24-летний молодой человек, подозреваемый в незаконной торговле наркотическими веществами. В ходе обыска в его доме обнаружили почти 200 граммов марихуаны, предположительно, приготовленной для продажи.

Арестованный является жителем небольшой деревни Куттузи в Ломоносовском районе, как сообщает Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России, там и проводился обыск.

На данный момент найденное вещество изъято, а полиция расследует уголовное дело. Выясняются поставщики наркотических средств и наличие других преступных действий. Также известно, что молодой человек и ранее совершал нарушения такого характера.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Оборот наркотиков
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У именинницы украли 150 тыс. рублей, после торжества в ресторане Петербурга
В Гатчинском районе злоумышленник выхватил у женщины сумку, где было 40 ...
В Ленобласти задержан парень, а с ним 200 граммов марихуаны
На Генерала Симоняка трое неизвестных избили и ограбили мужчину
Ученые нашли объяснение таинственным кругам на полях
На Крыленко двое неизвестных избили мужчину до тяжелого состояния
Петербуржец получил подписку за избиение мужчины до полусмерти
Граждане Китая скупают недвижимость на Васильевском острове