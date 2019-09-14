Ученый объяснил, как можно по фамилии узнать происхождение своего рода

В некоторых случаях люди смогли добраться с помощью документов вплоть до эпохи Ивана Грозного. Фото: pixabay

В некоторых случаях люди смогли добраться с помощью документов вплоть до эпохи Ивана Грозного. Фото: pixabay

Глава Уральского отделения Археологической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин рассказал, что человек может узнать о своем роде по фамилии.

Для начала Алексей Мосин рекомендует узнать какую-нибудь информацию у своих бабушек и дедушек, а после идти за данными в архив. Историк рассказал, что в стране существуют родословные общества, где могут помочь и рассказать о методике исследования. Мосин добавил, что путь предстоит нелегкий — возможно придется связываться с иностранными архивами, если род берет свое начало из-за границы, пишет «Российская газета».

Также существует вероятность того, что необходимо будет обращаться к специалистам за помощью в расшифровке старинных документов. При этом ученый просит быть внимательнее, поскольку в стране работает много мошенников, составляющих «липовые» родословные.

Ученый объяснил, что одним из путей образования фамилий было наличие у человека какого-либо отличительного признака — внешности или черт характера. Мосин указал, что в некоторых случаях люди смогли добраться с помощью документов вплоть до эпохи Ивана Грозного. А некоторые копали и глубже.

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