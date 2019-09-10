Ученые смогли решить сложнейшую математическую задачу 1954 года

Ученым удалось найти решений одной из сложнейших задач по математике. Задача была составлена еще в 1954.

Чтобы ее решить, нужно было представить натуральные числа менее ста в виде суммы кубов трех числе. За все время специалистам удалось найти решения почти для всех чисел. В списке нерешенных оставались 33 и 42.

Согласно информации Science Alert, подобрать решение смогли математики Эндрю Букеру и Эндрю Сазерленду. Они нашли новый алгоритм и смогли найти ответ.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что математический пример развил споры в Сети. В одной из социальных сетей пользователям предложили решить пример, но люди разошлись во мнениях. Причиной споров стала последовательность действий. Кто-то начинал с раскрытия скобок путем умножения, другие первым действием выполняли деление.