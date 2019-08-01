Математический пример разразил споры в Сети

В школе такой пример никогда бы не составили, так как он некорректен. Фото: twitter.com

В школе такой пример никогда бы не составили, так как он некорректен. Фото: twitter.com

Пользователям Twitter предлагалось решить пример по математике, в результате которого люди разделились на два лагеря.

В аккаунте pjmdoll в Twitter был опубликован следующий пример: 8 ÷ 2 (2+2) = ? Пользователи решили проверить свои знания — одни написали, что ответ 16, другие – 1.

Ответы разошлись, поскольку кто-то вначале раскрывал скобки путем умножения, а кто-то первым действием выполнял деление. Из-за разных ответов возникло множество споров, в результате комментаторы переругались и пожелали друг другу повторить школьные знания.

Как сообщают «РИА Новости», в комментариях один из пользователей заявил, что в школе его учили вначале выполнять умножение, другой сказал, что умножение и деление всегда выполняются первыми, нежели сложение и вычитание.

Другие написали, что в школе такой пример никогда бы не составили, так как он некорректен.

Пост отметили уже более 12 тысяч человек. Комментариев набралось более 16 тысяч.

Ранее Gazeta.SPb писала о блокировке аккаунта в Twitter депутата.