Двор на проспекте Ветеранов оказался залит «кофе с молоком»

В Красносельском районе Петербурга прорвало трубу. Инцидент случился в одном из дворов по проспекту Ветеранов.

«Авария на трубопроводе холодного водоснабжения», — написал очевидец в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях под записью в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» пользователи пишут, что происходящее напоминает «молочные берега», другие заявляют, что это «кофе с молоком».

На опубликованных фотографиях видно, что место огородили лентой. В воде оказались несколько автомобилей.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что мужчина размахивал ножом в одном из магазинов по Гражданскому проспекту. Оказалось, что пьяный петербуржец находится в розыске, а также неоднократно привлекался к административной ответственности.