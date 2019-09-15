Двор на проспекте Ветеранов оказался залит «кофе с молоком»

Двор на проспекте Ветеранов оказался залит &#171;кофе с молоком&#187;
В воде стоят несколько машин. Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе Петербурга прорвало трубу. Инцидент случился в одном из дворов по проспекту Ветеранов.

«Авария на трубопроводе холодного водоснабжения», — написал очевидец в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях под записью в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» пользователи пишут, что происходящее напоминает «молочные берега», другие заявляют, что это «кофе с молоком».

На опубликованных фотографиях видно, что место огородили лентой. В воде оказались несколько автомобилей.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что мужчина размахивал ножом в одном из магазинов по Гражданскому проспекту. Оказалось, что пьяный петербуржец находится в розыске, а также неоднократно привлекался к административной ответственности.

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