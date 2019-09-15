Пьяный петербуржец размахивал ножом в алкогольном магазине на Гражданском проспекте

Оказалось, что мужчина находится в розыске. Фото: pixabay.com

Оказалось, что мужчина находится в розыске. Фото: pixabay.com

В Калининском районе Петербурга покупатель чуть не устроил поножовщину в одном из магазинов.

Инцидент произошёл сегодня ночью, 15 сентября, на Гражданском проспекте. Пьяный мужчина пришел за добавкой в магазин спиртных напитков и начал размахивать ножом.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции, задержали покупателя и доставили в отдел. Как сообщают в ГУ МВД РФ по городу и области, по факту мелкого хулиганства составлен протокол.

Оказалось, что нетрезвый петербуржец уже не раз привлекался к административной ответственности, был судим и находится в розыске.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что неизвестный распылил газовый баллончик и ограбил прохожую на Ленинском проспекте. Общая сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.