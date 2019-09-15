Неизвестный ограбил швею в 6 утра на Ленинском проспекте

Неизвестный ограбил швею в 6 утра на Ленинском проспекте
Мужчина скрылся. Фото: pixabay.com

В Кировском районе Петербурга неизвестный распылил газовый баллончик и ограбил прохожую. Инцидент произошел у дома №129 по Ленинскому проспекту.

Петербурженка, работающая швеей, шла около 6 утра по улице, когда неизвестный выхватил у нее личные вещи, после мужчина скрылся. Сумма ущерба составила 25 тыс. рублей.

Как сообщили ГУ МВД России по городу и области, по факту грабежа возбудили уголовное дело. В настоящее время полиция занимается розысками злоумышленника.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в поселке Металлострой пассажир украл у таксиста мобильный телефон. Мужчина угрожал ножом.

газовый баллончик ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти розыск
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Неизвестный ограбил швею в 6 утра на Ленинском проспекте
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