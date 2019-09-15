Пассажир с ножом отобрал у таксиста мобильный телефон в Металлострое

Пассажир с ножом отобрал у таксиста мобильный телефон в Металлострое
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com

В Колпинском районе Петербурга неизвестный отобрал у таксиста мобильный телефон. Инцидент произошел у дома №18 по улице Полевой поселка Металлострой.

В субботу, 14 сентября, злоумышленник, угрожая ножом, открыто похитил у 32-летнего водителя телефон. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, по факту разбоя возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники правопорядка проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что полицейские проверяют информацию о ночной стрельбе. Местные жители сообщили, что слышали перестрелку в Сосновке. В одной из групп соцсети «ВКонтакте» очевидцы также добавили, что видели полицейскую машину и несколько машин скорой помощи.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти разбой уголовное дело
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Пассажир с ножом отобрал у таксиста мобильный телефон в Металлострое
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