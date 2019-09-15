Полиция проверяет сообщение о ночной перестрелке в Сосновке

Полиция проверяет сообщение о ночной перестрелке в Сосновке
Очевидцы сообщили о выстрелах в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Правоохранительные органы проверяют информацию о ночной перестрелке в районе парка Сосновка.

О стрельбе сообщили местные жители в одной из групп социальной сети «ВКонтакте». Горожане рассказали, что слышали выстрелы из пистолета, а после из травматического оружия. По их словам, все происходило со стороны парка Сосновка, Тихорецкого и Светлановского проспектов.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, в ведомство такие данные не поступали. В настоящее время сотрудники правопорядка проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что судя по звукам, на улице происходила перестрелка. Жители также добавили в соцсети, что на месте были замечены полицейский автомобиль и несколько машин скорой помощи.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти очевидцы стрельба
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