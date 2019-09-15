Петербуржцы услышали звуки ночной перестрелки со стороны Тихорецкого

Очевидцы сообщили о выстрелах в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Очевидцы сообщили о выстрелах в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Петербурга в ночь на 15 сентября прозвучали выстрелы. Судя по звукам, на улице произошла перестрелка.

О произошедшем рассказали очевидцы в соцсетях. Они утверждают, что выстрелы были слышны со стороны парка Сосновка, Тихорецкого и Светлановского проспектов. Точное местоположение предполагаемой разборки неизвестно.

«Слышны были выстрелы из пистолета, за ними последовали выстрелы из автоматического оружия, далее перестрелка», — рассказали местные жители в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

После на Тихорецком проспекте, по словам очевидцев, был замечен полицейский автомобиль. Десять минут спустя туда отправились машины скорой помощи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на улице Морской Пехоты неизвестный мужчина устроил стрельбу из травматического оружия.