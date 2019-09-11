Петербуржец устроил стрельбу на улице Морской Пехоты

В Кировском районе Северной столицы мужчина устроил стрельбу. Все произошло у дома №4 по улице Морской Пехоты во вторник, 10 сентября.
О случившемся в отдел полиции вечером сообщил 38-летний местный житель. Он рассказал, что по улице ходит мужчина и стреляет из травматического оружия.
Как сообщают в ГУ МВД РФ по городу и области, на место оперативно выехали сотрудники правопорядка. Стрелка задержали у дома №6 по той же улице. У 46-летнего гражданина были изъяты пистолет и патроны. Оказалось, что он был неоднократно судим.
По факту хулиганства возбудили уголовное дело.
Ранее в GazetaSPb сообщали о стрельбе на Банковском переулке. 23-летний петербуржец стрелял из травматического пистолета.