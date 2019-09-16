Захарова назвала фантастикой сообщения о шпионаже россиян за ФБР

Мария Захарова. Фото: instagram.com/mzakharovamid
Мария Захарова. Фото: instagram.com/mzakharovamid

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова связала сообщения американских СМИ, обвиняющих российских дипломатов в шпионаже за ФБР, с предвыборной гонкой в Штатах.

Мария Захарова заявила, что сообщения издания Yahoo News о подозрении высланных из США российских дипломатов в слежке за ФБР являются фантастической историей. Захарова считает, что эта публикация связана с начавшейся в Штатах предвыборной кампании.

«Мы входим в особый период, который называется «До президентских выборов в США остался год», — заявила представитель МИД в эфире радиостанции «Говорит Москва», добавив, что подобные заявления от американских СМИ продолжатся.

Напомним, портал Yahoo News сообщил о том, что несколько российских дипломатов из 35 высланных из США занимались слежкой за ФБР.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Захарову рассмешил украинский журналист, увиливающий от ответа о Вышинском.

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