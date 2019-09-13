Захарову рассмешил украинский журналист, увиливающий от ответа о Вышинском

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поставила в тупик журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка, а после ответа начала смеяться.

В ходе брифинга Роман Цимбалюк дважды ушел от ответа на вопрос Захаровой о главреде РИА Новости Украина Кирилле Вышинском. Она спросила у Цимбалюка, намерен ли он встретиться с Вышинским, чтобы взять у него интервью. Вместо прямого ответа журналист дважды попытался перевести тему на присвоенную Вышинскому в 2014 году медали «За присвоение Крыма»

После очередной попытки добиться ответа на свой вопрос Захарова уточнила, что задала конкретный вопрос: может ли Цимбалюк, в качестве представителя УНИАН, провести интервью с Вышинским. «Он ответит вам и про медаль, я так думаю, и на все другие вопросы», — заявила Захарова, смеясь при этом.

На что украинский корреспондент ответил, что решением подобных вопросов занимается главред, и интервью можно будет провести только с согласия обеих сторон.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Захарова высмеяла Зеленского за его заявления по поводу G8.