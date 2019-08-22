Захарова высмеяла Зеленского за его заявления по поводу G8

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что высказывания Владимира Зеленского по поводу международных отношений являются чересчур смелыми.

Напомним, ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может вернуться в ряды «Большой восьмёрки», если «возвратит» Крым Украине.

«Я даже удивилась, как президент Украины так смело вовлек себя в обсуждение вопросов, которые требуют действительно понимания сути происходящего», — отметила Мария Захарова.

По её словам, вопрос возвращения России в клуб ведущих государств, безусловно, имеет международное измерение, однако оно «несколько в другом», приводит её слова ТАСС.

Прежде чем делать подобные заявления, напрямую связывающие «возвращение» Крыма (как будто одна страна может взять и просто так передать другой собственную территорию) следует консультироваться с экспертами, а если собственная компетентность не позволяет сказать ничего адекватного, то лучше эти вопросы и вовсе делегировать, подчеркнула она.

Напомним, ранее GazetaSPb сообщала, что Дмитрий Медведев поручил Министерству труда рассмотреть вопрос о переходе страны на 4-х дневную рабочую неделю.