Захарова высмеяла Зеленского за его заявления по поводу G8

Захарова высмеяла Зеленского за его заявления по поводу G8
Мария Захарова. Фото: МИД РФ.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что высказывания Владимира Зеленского по поводу международных отношений являются чересчур смелыми.

Напомним, ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может вернуться в ряды «Большой восьмёрки», если «возвратит» Крым Украине.

«Я даже удивилась, как президент Украины так смело вовлек себя в обсуждение вопросов, которые требуют действительно понимания сути происходящего», — отметила Мария Захарова.

По её словам, вопрос возвращения России в клуб ведущих государств, безусловно, имеет международное измерение, однако оно «несколько в другом», приводит её слова ТАСС.

Прежде чем делать подобные заявления, напрямую связывающие «возвращение» Крыма (как будто одна страна может взять и просто так передать другой собственную территорию) следует консультироваться с экспертами, а если собственная компетентность не позволяет сказать ничего адекватного, то лучше эти вопросы и вовсе делегировать, подчеркнула она.

Напомним, ранее GazetaSPb сообщала, что Дмитрий Медведев поручил Министерству труда рассмотреть вопрос о переходе страны на 4-х дневную рабочую неделю.

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