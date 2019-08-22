Медведев приказал Минтруду оценить переход на 4-дневную рабочую неделю

В министерстве труда до 30 сентября должны высказать своё мнение о возможности введения четырёхдневной рабочей недели в России.

Соответствующее поручение дал ведомству премьер-министр России Дмитрий Медведев после выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Как передаёт «Коммерсантъ», в отчёте должно быть сказано о возможных последствиях для экономики и общественных настроений — в частности, интересует производительность труда и падение или уменьшение социальной нагрузки на учреждения. Выводы должны быть подготовлены при участии ФНПР России и Российского союза промышленников и предпринимателей.

Официальных комментариев Минтруда и правительства о данной идее пока нет. Напомним, что изначально идея о четырёхдневной рабочей недели была высказана Дмитрием Медведевым в июле текущего года, а затем подхвачена ФНПР, которая сформуировала и направила соответствующие предложения в правительство.

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