Беглов оценил степень готовности Фрунзенского радиуса

Беглов оценил степень готовности Фрунзенского радиуса
Александр Беглов. Фото: gov.spb.

Врио губернатора Петербурга проехался по станциям Фрунзенского радиуса незадолго до того момента,когда они должны быть сданы в эксплуатацию.

По словам Александра Беглова, на сегодняшний день отставания от графика нет — а значит 31 августа должно состояться торжественное открытие «Проспекта славы», «Дунайской» и «Шушар».

На сегодняшний день осталось только осуществить пуско-наладочные работы, закончить формирование системы безопасности в вестибюлях и благоустроить окружающую территорию. Впрочем, врио губернатора отметил,что безопасность должна быть в приоритете и он «не гонит за сроками».

Ранее GazetaSPb передавала, что ФИФА поздравила Артёма Дзюбу с днём рождения.

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