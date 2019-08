ФИФА поздравила Артема Дзюбу с днем рождения

Футболисту «Зенита» исполняется 31 год.

В этот день представители Международной федерации футбола (ФИФА) вспомнили об игре Дзюбы за последние годы и посвятили ей пост в Twitter.

На прикреплённой видеозаписи видны последние самые яркие голы нападающего.

#HBD to a real hero of @TeamRussia‘s 2018 #WorldCup campaign 🇷🇺🏆

Celebrate Artem Dzyuba turning 3⃣1⃣ by reliving his three goals in the hosts’ run to the last eight ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/hHuo3cpLXa

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 22 августа 2019 г.