Автовор получил два года за кражу у российской актрисы Шумаковой

Автовор получил два года за кражу у российской актрисы Шумаковой
Ролекс и кольцо с бриллиантами не принесли счастья гражданину разбойнику. Фото: pixabay.com

Петроградский районный суд Петербурга обнародовал решение по делу Никиты Мери Багайоко, признанного виновным в автокраже.

Как было установлено в ходе судебного заседания, преступление было совершено 13 июля 2019 года. В этот день гражданин Багайоко обнаружил открытый доступ в автомобиль Шумаковой, где осуществил акт незаконной экспроприации имущества на сумму 2,18 миллиона рублей, включая кольцо с бриллиантами в 892 тысячи рублей и часы «Ролекс» стоимостью около 1 миллиона рублей.

С учётом признания вины, суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 7 месяцев исправительной колонии общего режима.

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Автовор получил два года за кражу у российской актрисы Шумаковой