В Польше назвали украинцев «недолюдьми»

Очередной ксенофобский скандал потряс Восточную Европу.

Как передаёт Gazeta Wyborcza, в городе Гдыня (Польша) один из ресторанов разместил объявление о поиске шеф-повара, где особо подчеркнул, что просит не обращаться к ним «украинцам или им подобным».

Но это было лишь начало. Когда пользователи соцсетей попытались возмутиться ксенофобией в объявлении, им было отвечено более конкретно: «Мы рады всем клиентам, однако недолюдям – нет».

Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения Польши по данному факту уже подал заявление в городскую прокуратуру. Адвокат владельца ресторана Лукаш Ковальский, в свою очередь, отметил, что виновен здесь исключительно автор объявления, а сам ресторан и его владелец не были в курсе происходящего.

Кто бы, по итогу, не был признан виновным в произошедшем, по польским законам ему грозит до двух лет тюрьмы.

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