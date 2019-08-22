У Мамаева новые проблемы с законом

Полузащитник «Краснодара», который в скором времени может выйти на свободу, окажется перед необходимостью оплаты 434 тысяч рублей штрафа.

Как передаёт «Московский комсомолец», данная сумма является следствием того, что футболист систематически игнорировал уплату налогов с 2015-го года.

Приказ о взыскании недоимок вступил в силу 10 января 2019-го года. Речь идёт о налогах за имущество и транспортные средства. В мае текущего года приставами уже были приняты мер, направленные на принудительное взыскание средств с Мамаева — так, на его джип были наложены ограничения на регистрацию.

Ранее GazetaSPb передавала, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак был дисквалифицирован на два матча.