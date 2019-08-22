Сергей Семак дисквалифицирован на два матча РПЛ за оскорбление судьи

Сергей Семак дисквалифицирован на два матча РПЛ за оскорбление судьи
Сергей Семак с командой. Фото: Зенит

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение о дисквалификации главного тренера «Зенита» Сергея Семака за оскорбительные высказывания в адрес судьи Алексея Матюнина.

Напомним, матч между «Зенитом» и Грозненским «Ахматом» прошёл в Петербурге 17 августа и завершился со счётом 0:0. При этом дважды мяч оказывался в воротах чеченцев, но оба гола были отменены. В ходе трансляции было слышно, как Семак уже после финального свистка нелестно высказался в адрес главного судьи матча.

Как передаёт ТАСС, после того как оскорбление стало достоянием общественности, тренер «Зенита» несколько раз принёс извинения арбитру — однако это не спасло его от дисквалификации на два матча российской премьер-лиги (на один из них условно) и штрафа в 100 тысяч рублей.

Ранее GazetaSPb передавала, что в Стокгольме крокодил, ранее принадлежавший советскому космонавту, покусал пенсионера.

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