За распад ответите: советский крокодил покусал шведского пенсионера

В Стокгольме крокодил, ранее подаренный Фиделем Кастро советскому космонавту Владимиру Шаталову предпринял акт возмездия в отношении шведского пенсионера.

Издание The Local приводит подробности истории. В ходе вечеринки, проходящей в аквариумном парке «Скансен» один из гостей решил обратиться к собравшимся к речью. Для этого он забрался на камень, располагающийся рядом с вольером с крокодилами и не придумал ничего лучше, чем опустить руку в вольер с крокодилами.

Он не учёл того, что один из обитающих в пруду крокодилов когда-то принадлежал советскому космонавту Владимиру Шаталову. Почуяв классово-далёкий элемент, рептилия по кличке Кастро, немедленно схватила руку пенсионера. К счастью для последнего, через некоторое время изрядно пожёванная рука крокодилу наскучила и он, очевидно, сочтя свой долг перед советским блоком выполненным, её отпустил. Пострадавшего доставили в больницу.

Пару крокодилов кубинский лидер подарил советскому космонавту ещё в 1977-м году, когда их размер был около 50 сантиметров. По мере их возмужания (и отхода СССР от заветов ленинизма) рептилии стали представлять опасность для семьи космонавта и были подарены зоопарку в Стокгольме, где проживают и по сей день.

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