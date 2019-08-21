Кандидаты от Единой России сняты с выборов в Купчино

ТИК №23 Фрунзенского района принял решение о снятии с выборов пятерых кандидатов от партии власти в Купчино.

В частности, теперь не станут мундепами нынешний глава купчинского муниципального совета Михаил Черепанов и четверо его соратников, включая двоих заместителей. Что удивительно, снять их с выборов в избирком обратилась сама Единая Россия, передаёт «Фонтанка».

Формальной причиной отзыва стала незаконная агитация — по данным издания, в партийном решении говорится о злоупотреблении служебным положением и использованием для агитации сайта муниципалитета и местной газеты.

На сегодняшний день это означает, что на двадцать мест в муниципалитете у Единой России осталось только 15 кандидатов.

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