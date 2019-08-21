Трамп пообещал отправить в Европу тысячи террористов

Трамп пообещал отправить в Европу тысячи террористов
В США считают, что секретные тюрьмы себя исчерпали, да и стоят дороговато. Фото: pixabay.com

США не собирается тратить деньги на содержание пленных террористов и планируют отправить их по месту жительства (в частности, в Европу).

Соответствующее заявление сделал глава Америки Дональд Трамп на съезде американских ветеранов в Кентукки, передаёт ТАСС. По его словам, на данный момент в концентрационных лагерях и тюрьмах США находятся тысячи пленных, которых страна «не хочет держать у себя».

Развивая свою мысль, Трамп отметил, что страны, из которых боевики родом, должны забрать их и предать суду — в противном случае США просто отпустит их, снабдив билетом до дома. Так, он указал, что на содержание одной только спецтюрьмы в Гуантанамо за 15 лет были потрачены миллиарды долларов, и в интересах США сбросить эту нагрузку с плеч.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Германия и Великобритания не поддержали инициативу США по возвращению России в ряды «Большой восьмёрки».

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