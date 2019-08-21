Великобритания и Германия не ждут Россию в G7

Глава ФРГ Ангела Меркель и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон выступили против воссоединение «Большой восьмёрки» при участии России.

Напомним, ранее о желании видеть Москву в клубе заявил глава США Дональд Трамп. Тем не менее, как передаёт «Коммерсантъ», другие страны G7 (экс G8) не разделили его желаний. Так, в ходе пресс-конференции по данному вопросу Ангела Меркель напомнила, что Россия была исключена из группы из-за позиции страны по Украинскому вопросу. Соответственно, её возвращение возможно лишь при успешном прогрессе минского процесса, до чего пока далеко.

Ещё жёстче выступил Джонсон, припомнивший России «применение химического оружия на британской земле» (пресловутое «дело Скрипалей»), «гражданскую войну и военные действия на Украине» и «многочисленные провокации» (к сожалению, представитель Великобритании не раскрыл свою мысль подробней), он не видит возможности для реинтеграции России в Большую Восьмёрку.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в России планируют модифицировать законодательство в плане закупки незарегистрированных препаратов.