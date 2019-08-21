Россия модифицирует нормы закупки незарегистрированных препаратов

В Россию всё же завезут сильнодействующие вещества и распределят по квотам. Фото: pixabay.com

В Россию всё же завезут сильнодействующие вещества и распределят по квотам. Фото: pixabay.com

Правительство подготовит изменения в закон «Об обращении лекарственных средств», чтобы разрешить закупку за рубежом незарегистрированных лекарственных средств и форм.

Помимо этого, передаёт «Интерфакс», уже принято решение о покупке 10 тысяч упаковок психотропных средств, недоступных в аптечных сетях РФ. Пока речь идёт о позволении «Московскому эндокринному заводу» закупить за рубежом диазепам, фенобарбитал и медозалам (в формах, незарегистрированных в России), а также клобазам (тот самый «Фризиум», из-за которого недавно чуть не отправилась за решётку мать больного ребёнка, заказавшая его из-за рубежа)

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, препараты будут ввезены в Россию в конце октября, если все процедурные мероприятия пройдут успешно. Как именно будут распределены препараты, владение которыми, в соответствие с сегодняшним законодательством означает опасность тюремного срока, пока не сообщается.

Ранее GazetaSPb сообщила о доходе иркутской чиновницы, подозревающейся в употреблении неласковых слов в адрес пострадавших от наводнения жителей Тулуна.