Сколько нужно зарабатывать, чтобы называть пострадавших от паводка быдлом?

Доход главы пресс-службы иркутской области Ирины Алашкевич, которая, возможно, назвала «быдлом» и «бичами» пострадавших от паводка жителей Тулуна, зарабатывает немногим меньше губернатора области.

Если верить приводимым на сайте администрации Иркутской области данным, за 2018-й год фигурантка скандала, о котором ранее писала GazetaSPb, заработала за прошлый год примерно 5,3 миллиона рублей. Кроме того, у неё в собственности находится квартира площадью 94,1 квадратных метра. Для сравнения, её непосредственный начальник — губернатор Сергей Левченко заработал в 2018 году 5,55 миллиона рублей.

Напомним, аудиозапись, где женщина с голосом, похожим на голос Алашкевич недавно появилась в интернете. Сама чиновница авторство перлов не признала, однако независимая экспертиза, проведённая по заказу телеканала Рен-ТВ подтвердила, что на записи именно она.

На данный момент чиновница ушла в отпуск.