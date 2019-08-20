В Иркутской области пострадавших от наводнения назвали «быдлом и бичами»

Скандал вокруг главы пресс-службы Иркутской области Ирины Алашкевич набирает обороты. На опубликованной в интернете записи некто с похожим голосом весьма уничижительно отзывается о пострадавших от наводнения гражданах, пришедших на встречу с Владимиром Путиным.

В записи, сделанной, возможно, во время брифинга, неизвестная для начала критикует вкус собравшихся в одежде.

«Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном, и белые носочки. Эта шляпа у неё», — слышится на аудиозаписи.

Затем, однако, следует нечто, что можно, при желании трактовать в самом широком смысле. Так, комментируя встречу пострадавших от наводнения с главой России Владимиром Путиным употребляются слова и словосочетания вроде «быдло» и «готовы кипятком писаться от счастья». Венчает данный поток сознания сентенция о том, что потерявшие свои дома ранее жили исключительно в «хлевах».

На данный момент в правительстве области была заказана экспертиза, которая должна подтвердить или опровергнуть принадлежность голоса Алашкевич. Тем не менее, пока её готовят, телеканал РЕН-ТВ провёл опережающий выстрел, заказав независимую экспертизу в Национальном комитете противодействия коррупции. Если верить ей, то голос действительно принадлежит главе пресс-службы Иркутской области.

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