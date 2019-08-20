Премьер-министр Италии Джузеппе Конте уходит в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте уходит в отставку
Джузеппе Конте. Фото: governo.it

Соответствующее заявление он сделал в ходе своего выступления в Сенате во вторник, 20 августа.

Причиной стал разразившийся в стране политический кризис. 8 августа правящая коалиция, состоящая из «Движения пяти звёзд» и партии «Лига» прекратила существовать. В этот день вице-премьер Маттео Сальвини (глава Лиги) уведомил уже бывшего итальянского премьера о том, что противоречия между организациями достигли точки невозврата и потребовал досрочных выборов в парламент.

Конте, в свою очередь, напомнил, что вызвать парламентариев из отпуска и назначить выборы не находится в полномочиях Сальвини, а являются прерогативой Президента Италии.

Официальным поводом для кризисных явлений стали противоречия при проектировании и строительстве железной дороги «Турин — Лион», чему воспротивились «Пять звёзд». Среди прочего называются разные точки зрения на проблему автономизации ряда итальянских регионов и несогласия по вопросу кандидатуры главы Еврокомисии.

Ранее GazetaSPb передавала, что российских водителей могут освободить от ряда штрафов.

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте уходит в отставку
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