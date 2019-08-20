Водителей могут избавить от части штрафов.

Водителей могут избавить от части штрафов.
Автовладельцам хотят немного облегчить жизнь. Фото: pixabay.com

Предложение, внесенное депутатами от ЛДПР заключается в том, чтобы обязать ГИБДД в десятидневный срок публиковать информацию о штрафах на портале «Госуслуги». Если это не будет сделано, штраф аннулируется.

Авторами инициативы стали глава Комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилва, вице-спикер Игорь Лебедев, а также депутаты Андрей Свинцов и Вадим Деньгин. В качестве мотивировочной части они отметили, что сегодня всё чаще автомобилисты узнают о штрафах за зафиксированные камерами нарушения, которые при этом произошли до трёх лет назад.

Таким образом нарушители не могут воспользоваться предусмотренной за быструю уплату штрафа статьей 32.2 КоАП РФ скидкой.

Напомним, ранее GazetaSPb сообщала, что Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз.
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