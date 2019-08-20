Водителей могут избавить от части штрафов.

Предложение, внесенное депутатами от ЛДПР заключается в том, чтобы обязать ГИБДД в десятидневный срок публиковать информацию о штрафах на портале «Госуслуги». Если это не будет сделано, штраф аннулируется.

Авторами инициативы стали глава Комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилва, вице-спикер Игорь Лебедев, а также депутаты Андрей Свинцов и Вадим Деньгин. В качестве мотивировочной части они отметили, что сегодня всё чаще автомобилисты узнают о штрафах за зафиксированные камерами нарушения, которые при этом произошли до трёх лет назад.

Таким образом нарушители не могут воспользоваться предусмотренной за быструю уплату штрафа статьей 32.2 КоАП РФ скидкой.