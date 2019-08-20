Их становится больше: Дональд Трамп стал дедушкой в 10-й раз

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь стал дедушкой. Родителями президентской внучки стали Эрик и Лара Трамп.

О счастливом событии, как это принято в США, Эрик Трамп сообщил на своей странице в Twitter.

«Мы с Ларой Трамп рады приветствовать Каролину Дороти Трамп в нашем мире. Мы тебя уже любим!», — добавил он.

Напомним, что это уже второй ребёнок в семье Эрика Трампа — его первенец по имени Эрик Люк родился в сентябре 2017-го года. Помимо этого, у главы США на данный момент есть пять внуков от его старшего сына Дональда Трампа-младшего и трое — от дочери Иванки.

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