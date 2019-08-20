Намыв Васильевского острова пойдёт с молотка

Намыв Васильевского острова пойдёт с молотка
Очередной участок намыва Васильевского может стать плацармом для строительства недвижимости. Фото: vk.com/clubtopremont

Крупный земельный участок под жилую и коммерческую застройку продаётся на намыве Васильевского острова.

Российский аукционный дом (РАД) выставил на продажу 100% акций компании Diserion ltd. В лот также входит ЗАО «Терра Нова» и право требований по кредитам Сбербанка к данному ЗАО, в качестве залога по которым выступает тот самый земельный участок (вернее, 51 земельный участок общей площадью 237,7 гектара).

Как передает «РИА Невижимость», продавцом лота выступает Collateral managemant limited. Из указанных участков непосредственно компании принадлежит только 20,3 гектара, остальные находятся в аренде по договору с КИО Правительства Петербурга. Сообщается, что готовность участков разнится — полностью намыто около трети из них, намыв ещё трети лишь в проекте.

Начальная цена лота — 4,554 миллиарда рублей. Покупатель, если таковой найдётся, станет известен до 1 ноября текущего года.

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