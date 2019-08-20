Слухи о «тяжёлом состоянии» Марка Захарова опровергли — но он действительно в больнице

Худрук театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров госпитализирован в Москве. Диагноз врачей — воспаление лёгких.
По словам директора театра, где работает Захаров, Марка Варшавера, на данный момент диагноз «воспаление лёгких» подтверждён врачами — однако диагностика была проведена вовремя и форма заболевания не вызывает опасений. Находится народный артист в обычной палате, а не реанимации.
«Медики уверяют, что через два-три дня со здоровьем у него все будет нормально», — цитирует слова Варшавера ТАСС.
Напомним, изначально о том, что Захаров находится в больнице СМИ рассказали утром 20 августа. Сообщения перемежались словами «тяжёлое состояние» и «находится в реанимации».
Марк Захаров бессменный художественный руководитель Московского театра имени Ленинского комсомола (теперь — театр «Ленком») с 1973-го года. Поставил более 40 спектаклей, а также выступил режиссёром таких советских кинохитов как «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви». Народный артист СССР, Герой Труда России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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