Слухи о «тяжёлом состоянии» Марка Захарова опровергли — но он действительно в больнице

Худрук театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров госпитализирован в Москве. Диагноз врачей — воспаление лёгких.

По словам директора театра, где работает Захаров, Марка Варшавера, на данный момент диагноз «воспаление лёгких» подтверждён врачами — однако диагностика была проведена вовремя и форма заболевания не вызывает опасений. Находится народный артист в обычной палате, а не реанимации.

«Медики уверяют, что через два-три дня со здоровьем у него все будет нормально», — цитирует слова Варшавера ТАСС.

Напомним, изначально о том, что Захаров находится в больнице СМИ рассказали утром 20 августа. Сообщения перемежались словами «тяжёлое состояние» и «находится в реанимации».