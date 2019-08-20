Минобороны продемонстрировало видео полёт новейшего БПЛА «Альтиус-У»

Видео с новейшим беспилотником появилось на официальной странице ведомства в соцсети «Вконтакте».

Как рассказали в Министерстве обороны, испытательный полёт проходил в течение 32 минут во время которых БПЛА поднимался на высоту до 800 метров. Интересно, что для работы «Альтиус-У» не нуждался в командах оператора, весь полёт проходил в автоматическом режиме. Испытания в Минобороны сочли успешными.

Видео: vk.com/mil

«Альтиус-У» — беспилотный летательный аппарат, предназначенный для ведения разведывательных действий и оснащённый радиотехническими, радиолокационными и оптическими средствами. Время полёта — около суток. Масса — в районе 6 тонн. Встроенный спутниковый канал управления делает радиус применения фактически неограниченным, что позволяет использовать его в дальнем тылу противника.

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