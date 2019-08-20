В Кремле пообещали разобраться с «контрабандой» незарегистрированных лекарств

В Кремле планируют обнаружить «золотую середину» по вопросам привлечения россиян к ответственности за заказ лекарств из-за рубежа.

В частности, речь идёт о ввозе сильнодействующих препаратов, оборот которых в России ограничен (обычно под этой формулировкой подразумевается, что даже если препарат есть в аптечной сети РФ, то для его получения нужен рецепт строгой отчётности формы 148-1/у-88).

По словам пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, ситуация нуждается в разрешении для того, чтобы больные не испытывали страданий. С другой стороны, отметил он, необходимо исключить возможность того, чтобы под прикрытием лечения в страну хлынул поток сильнодействующих лекарств и веществ для последующей их продажи на чёрном рынке.

«Здесь нужно найти золотую середину, вопросом этим давно занимаются», — цитирует Пескова ТАСС.

Конкретики, к сожалению, сказано не было.

Напомним, достоянием общественности странная ситуация с заказом препаратов из-за рубежа стала после того, как недавно фигуранткой дела о контрабанде наркотиков стала женщина, заказавшая из-за рубежа сильнодействующий препарат «Фризиум» (МНН — «Клобазам»), входящий в список III «Психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля » для своего больного эпилепсией сына. Клобазам в России зарегистрирован не был. Дело получило резонанс и Генпрокуратура РФ отменила постановление о возбуждении уголовного дела, тем самым избавив женщину от крупного тюремного срока.

Не так повезло Дарье Беляевой, которая была задержана 8 апреля. Она, в свою очередь, заказала в Польше антидепресант «Бупропион», который не находится ни в одном из ограничительных списков и некоторое время продавался в России, пока не был отозван решением фирмы-производителя. Тем не менее, следственные органы сочли его аналогом запрещённого вещества «эфедрин». Теперь девушке грозит до 20 лет лишения свободы. Опасность последнего случая в том, что у потенциального покупателя теперь в принципе нет возможности определить, покупает он наркотик или разрешённый препарат — даже проведённая за собственный счёт химическая экспертиза не может быть гарантией того, что следственная экспертиза придёт к иному выводу.

Ранее GazetaSPb сообщала, что корвет «Гремящий» приступил к прохождению последней части заводских испытаний.