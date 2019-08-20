Корвет «Гремящий» отправляется на заключительные испытания

Корабль «Гремящий» проекта 20385 сошёл со стапелей «Северной верфи» и отправился в Балтийское море для завершения заводских испытаний.

Финальный этап заводских испытаний, после которых корабль перейдёт к испытаниям государственным пройдёт на море. Ходовые испытания, проверка всех систем в штатном и боевых режимах и тестирование вооружения займут около трёх месяцев, сообщили на заводе-изготовителе корабля.

Через несколько дней после выхода в акваторию Балтики к «Гремящему» для испытаний присоединится фрегат «Адмирал флота Катасонов».

«На этапе заводских ходовых испытаний задача сдаточных команд, куда входят представители Верфи, проектантов фрегата и корвета, а также основных контрагентов,– выявить и устранить дефекты и подготовить корабли к государственным испытаниям, которые намечены на декабрь», сообщили в «Северной верфи».

По прохождению всех испытаний корабли будут переданы военно-морским силам России. «Гремящий» будет бороздить просторы Тихого океана, а «Катасонов» встанет под знамёна Северного флота.

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