Британцы ищут второе гражданство накануне Brexit

Жители Великобритании обеспокоены возможными ограничениями на поездки в ЕС, возможность обучаться и вести бизнес в Европе. И желают подстраховаться.

До заявленной (которая теперь уже декларируется как окончательная) даты выхода Великобритании из ЕС осталось около 10 недель (судьбоносное событие запланировано на 31 октября 2019 года). Причём условия, на которых он будет осуществлён, до сих пор не ясен — что добавляет ситуации неопределённости.

С момента объявления о результатах референдума заявки на получение гражданства Евросоюза подало более 17 тысяч граждан Великобритании, что в несколько раз превышает «стандартные» цифры. Наиболее популярным направлением является Германия, где количество заявок выросло в несколько раз: от 662 в 2015-м году до 7,5 тысяч в 2017-м.

Одним из популярных способов «подстраховаться» остаётся банальная «покупка» вида на жительство или гражданства в обмен на крупные инвестиции. Так, гражданство Мальты и Кипра обойдётся в 1-2 миллиона евро, сообщают аналитики Henley & Partners. Также популярностью пользуются «золотые визы» Португалии и Греции, которые обещают их приобретателям гражданство в пятилетний срок за 350 и 250 тысяч евро соответственно.

В целом, указывают эксперты, количество граждан Великобритании, интересующихся «инвестиционным» способом получения второго гражданства в странах Европы увеличилось за последние годы на 200%.

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