ТЭК взыскал с предприятий Петербурга полмиллиарда рублей

За прошедшее полугодие 2019 года ГУП «ТЭК СПБ» в судебном порядке взыскал с подрядных организаций 455 миллионов рублей. В бюджет города из них отправится 387 миллионов.

Речь идёт о фирмах, которые, по мнению ТЭК (а теперь и судов), недостаточно квалифицированно, выполнили подрядные работы (к примеру, ремонтные) на подведомственных структуре объектах, либо затянули с установленными сроками сдачи.

Всего с января по июль 2019 года суды вынесли 49 актов о взыскании с подрядчиков компании штрафов и неустоек на вышеуказанную сумму, рассказали в теплоснабжающей организации.

Объём требований к добровольной уплате, выставленный ГУП «ТЭК СПБ» с января по июль 2019 года составляет 161,6 миллиона рублей. Тех, кто платить не хочет, организация привлекает в суд — так, за текущий год в арбитраж уже было подано 24 иска на 38,6 миллионов рублей.

Напомним, ранее GazetaSPb рассказывала о ситуации с «дресс-кодом» в Петербурге.