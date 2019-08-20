Во что работодатели Петербурга одевают своих сотрудников

Лишь 18% жителей Петербурга могут самостоятельно выбрать, во что одеваться на рабочем месте.

«Дресс-код» — обязательная форма одежды, за отсутствие которой, в лучшем случае, на вас косо посмотрит начальство, а в худшем, не пустят за порог предприятия. Проведённый службой HeadHunter опрос определил, в какие костюмы и как часто вынуждены одеваться работники города.

Так, строгие требования к одежде присутствуют у 22% опрошенных — половина из них вынуждена одевать форму, предоставленную работодателем, а оставшиеся — придерживаться строгого стиля. Ещё у 34% имеются ограничения на определённые виды одежды (к примеру, не приветствуются шорты и короткие юбки). Четверть работников, в принципе, вольна одеваться во что хочет — однако одежда должна быть чистой, ухоженной и выглаженной.

Любопытна также информация о санкциях за «неправильную» форму одежды. Чистой формальностью, за нарушение которой не последует даже косого взгляда он является на 20% предприятий (из тех, где дресс-код есть). В более чем половины случаев, пришедшего на работу не в том костюме, начальник пожурит, мол, «Иваныч, чего ты так вырядился»? Однако для 6 и 11% нарушение может закончиться выговором или даже штрафом, соответственно.

Напоследок можно отметить биполярную тенденцию Петербурга — с одной стороны, каждый десятый житель города категорически не приемлет, когда ему объясняют, во что и как он должен одеваться на работе — что является одним из самых высоких показателей по стране. С другой, 23% при прочих равных, наоборот, предпочли бы единую форму одежды (что также превышает средние цифры по стране).

Кстати, самыми требовательными к одежде оказались работодатели Ханты-Мансийского автономного округа — там униформу должны носить 39% работников.

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