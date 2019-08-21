Опубликовано видео после бегства террористов в Идлибе

Сирийские войска при поддержке Военно-космических сил России продолжают продвигаться вперёд на юге Идлиба, сминая позиции боевиков.

На данный момент линия фронта прорвана на севере Хамы, а в начале этой недели был захвачен город Аль-Хубейт на юго-западе Идлиба, передаёт Newsfront. Штурм города был осуществлён сирийским спецназом «Силы Тигра» при поддержке военной авиации. Множество боевиков убиты, остальные бежали, оставив позиции в городе и вокруг него.

Напомним, ранее был также взят город Хан-Шейхун, шедшая по направлению его турецкая колонна с боеприпасами попала под авиаудар и была вынуждена отступить.

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