Опубликовано видео после бегства террористов в Идлибе

Опубликовано видео после бегства террористов в Идлибе
Правительственные войска продолжают теснить боевиков на юге Идлиба. Фото: pixabay.com

Сирийские войска при поддержке Военно-космических сил России продолжают продвигаться вперёд на юге Идлиба, сминая позиции боевиков.

На данный момент линия фронта прорвана на севере Хамы, а в начале этой недели был захвачен город Аль-Хубейт на юго-западе Идлиба, передаёт Newsfront. Штурм города был осуществлён сирийским спецназом «Силы Тигра» при поддержке военной авиации. Множество боевиков убиты, остальные бежали, оставив позиции в городе и вокруг него.

Напомним, ранее был также взят город Хан-Шейхун, шедшая по направлению его турецкая колонна с боеприпасами попала под авиаудар и была вынуждена отступить.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Трамп пообещал прекратить предоставлять американское гражданство всем, кто был рождён на территории США.

Аль-Шейхун видео вкс рф Идлиб Сирия Хама
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Нижегородской области нашли пропавшего три дня назад 5-летнего ребенка
Россия модифицирует нормы закупки незарегистрированных препаратов
Проезжавшего по»зебре» велосипедиста сбили на Дунайском
«Зенит» наказали за драку с ОМОНом на 400 тыс. рублей и одним ...
Сколько нужно зарабатывать, чтобы называть пострадавших от паводка быдлом?
В Ленобласти продолжают идти дожди
Опубликовано видео после бегства террористов в Идлибе
Трамп желает отменить предоставление гражданства США по рождению