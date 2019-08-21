Трамп желает отменить предоставление гражданства США по рождению

Глава США Дональд Трамп убеждён, что эпоха, когда гражданство Соединённых Штатов предоставлялось любому, родившемуся на их территории, должна уйти в прошлое.

Как передаёт РИА «Новости», в ответ на вопрос журналиста, не является ли это заявление типичным для американского лидера эпатажем, тот подтвердил, что обсуждение данного вопроса идёт на полном серьёзе.

Напомним, соответствующее право было закреплено 14-й поправкой к Конституции США. Однако Трамп ещё до своего избрания главой Америки неоднократно возмущался тем, как она работает на сегодняшний день. По его словам, нелепым является то, что каждый год около 7,5% новорождённых (около 300 тысяч человек) являются детьми нелегальных мигрантов

Глава США особо отметил, что единственное, что нужно сделать для прекращения подобной практики — издать президентский указ.

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