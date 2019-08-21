В ЗакСе желают улучшить жилищное положение многодетных семей

Законопроект, внесённый в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга предполагает предоставлению бюджетных социальных выплат на строительство или приобретение жилья для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами, которые состоят на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Комментируя данный проект, председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров отметил, что многодетные семьи являются основой общества и залогом развития страны. Те же родители, которые не отказались от детей-инвалидов и продолжают каждый день бороться за качество их жизни, являются образцом подвига.

«В петербургском законодательстве уже выстроен комплекс мер поддержки для них. Совершенствование этого пакета «заботливых законов» ведется в тесном взаимодействии с исполнительной властью», — заявил Макаров.

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